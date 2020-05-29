Известная украинская актриса Элина Мбани, звезда "Квартал 95", показала себя в сочных ракурсах

На фото Мбани позирует в бюстгальтере и джинсах. Элина дополнила образ длинными косичками, которые достигали колен. Красотка покуражилась для фото, показызывая себя в соблазнительных движениях. На последнем кадре звезда уже просто сидела и выгнула тело, делая кадр особенно жарким, так и хочется сказать: "Неотразима". Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости. 

Фанаты, включая жену Кошевого, поставили почти 200 лайков и написали несколько комментариев:

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Ранее мы сообщали, что известная актриса Элина Мбани показала сочные образы, сняв все лишнее.

На первом фото красавица позирует в купальнике, сидя на кровати. Мбани раздвинула ноги, а в руках держала яблоко возле открытого рта, смотря в камеру. На втором снимке Элина уже лежала на кровати, закрыв глаза от удовольствия и вытянув руку вперед. На последнем кадре звезда уже сидела на коленках на простынях, соблазнительно выгнув тело и показывая свои идеальные изгибы.

Сообщалось, что известная украинская певица Элина Мбани поделилась соблазнительным снимком в платье.

На фото Элина улеглась на полу в роскошном платье и смотрела в кадр. Ее кучерявые волосы были распущены, она рукой придерживает их, чтобы открыть лицо. Красотка демонстрирует на камеру свои худые стройные ножки и красивые плечи.

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