Известная актриса Элина Мбани, звезда "Квартал 95", показала сочные образы, сняв все лишнее

На первом фото красавица позирует в купальнике, сидя на кровати. Мбани раздвинула ноги, а в руках держала яблоко возле открытого рта, смотря в камеру. На втором снимке Элина уже лежала на кровати, закрыв глаза от удовольствия и вытянув руку вперед. На последнем кадре звезда уже сидела на коленках на простынях, соблазнительно выгнув тело и показывая свои идеальные изгибы. Под кадрами так и хочется написать: Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

Фанаты поставили несколько сотен лайков под фото и написали хвалебные комментарии:

"Ну, это уже не для мужчин со слабым сердцем", "Это очень хорошо", "Ахах".

Ранее мы сообщали, что 22-летняя украинская певица Элина Мбани потрясла томным видом в откровенном фото.

Элина предстала в черной футболке, белых тапочках и экстремальных шортиках, о существовании которых можно догадаться только, если пристально присматриваться. Звезда улеглась перед зеркалом с телефоном в руке, засняв свое отражение.



Сообщалось, что известная украинская актриса Элина Мбани показала домашнее фото в Инстаграм.

На фото Элина позировала в белых тапках и джинсах. Образ дополнила простой кофточкой, а в руках держала чашку чая или кофе. Мбани стояла возле кухонной плиты, а рядом можно увидеть чайник, мультиварку и другие элементы интерьера кухни.

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