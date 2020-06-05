Известная певица и актриса Элина Мбани из студии «Квартал 95» устроила пикантную фотосессию в одном белье

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram звезды.

Так, на снимках Мбани позирует в рваных джинсах и одном топе, застыв на камеру в непристойной позе. Как можно заметить, звезда решила не подписывать снимок, хотя и указала их автора – подругу Дашу Халаим. Несмотря на это, поклонники актрисы взорвались бурными комментариями под фотографиями.

«Ауч, гаряченькая», "бомбезная", «я не перестаю восхищаться», «ты такая красивая», «ваай, спасибо», «настоящая леди», - пишут они.

До этого мы писали, что популярная певица и актриса Элина Мбани, которая является частью проектов «Квартал 95», сняла все лишнее и похвасталась идеальной фигурой.

Серию свежих фото звезда опубликовала на своей странице в Инстаграм. У Мбани уже были фотографии из этой серии, но на них она была одетой. В этот раз красотка решила пойти дальше и избавилась от лишней одежды.

Мбани осталась полностью обнаженной по пояс. Грудь она прикрыла длинными дредами. Звезда оседлала жеребца и позировала ради красивых фото. На одном из снимков она подняла голову вверх, изображая неподдельное удовольствие.

За час ее фото оценило много людей, друзья 24-летней красотки оставили в комментариях у звезды комплименты.

«Вау», «Огонь», «Элина, это кайф», «Волосы, вообще- то, сзади должны быть», «Выросла девочка», - пишут люди.

Напомним, что Элина Мбани в мини-шортах развалилась перед зеркалом: "Вот это ракурс!".

Как сообщала Politeka, Элина Мбани поразила пикантной фотосессией с лошадью: неожиданные кадры.

Также Politeka писала, что Элина Мбани в одном лифчике покуражилась перед камерой: "Неотразима".