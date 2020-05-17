22-летняя украинская певица Элина Мбани, звезда "Женского квартала", потрясла томным видом в откровенном фото
Как передает Politeka.net, чернокожая красотка опубликовала свежий снимок в своем микроблоге в Инстаграм, удивив позой прямо на полу.
Элина предстала в черной футболке, белых тапочках и экстремальных шортиках, о существовании которых можно догадаться только, если пристально присматриваться. Звезда улеглась перед зеркалом с телефоном в руке, засняв свое отражение. Элина вытянула вперед стройные ножки, соблазнив, безусловно, сотни фанатов - "вот это ракурс!" В глаза бросается минималистический стиль в убранстве комнаты, в которой Мбани устроила себе пикантную фотосессию.
Ранее мы сообщали, экзотическая певица Элина позировала в ярких нарядах с одной сумасшедшей деталью - девушка была без нижнего белья. Фото опубликованы в Инстаграм. Среди жарких образов артистки есть и тот, о котором мы писали выше - в черной футболке и шортиках.
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Кроме этого, Мбани пленила внешним видом в цветастой рубашке, расстегнув ее и оставив манящую полоску кожи. Трудно пройти мимо необычной красоты, которую Элина подчеркнула фантастическими длиннющими косами.
"Как тебе идёт!"; "Бомбитта"; "Мала, дуже-дуже крута 👸🏻👌🏻✨"; "Вааааауууу🌸", - комментировали в сети.
До этого Мбани изумила дерзкой фотосессией в образе "плохой девчонки". На студийных снимках полуголая красотка позировала в необычных ракурсах. Так, на одном из фото она высунула язык и игриво взглянула в камеру. При этом в кадр попала рука в черной перчатке - сложилось впечатление, что Элина хотела ее лизнуть.
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