Известная украинская актриса Элина Мбани, звезда "Квартал 95", показала сочную фотосессию
В этот раз красотка была в легком платье в горошек и стояла возле белой лошади с элементами черного. На первом фото животное обняло головой Мбани, а на втором Элина держала его за поводья. Звезда дополнила образ украшениями и длинными косичками, которые достигали бедер. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку Инстаграм красотки.
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