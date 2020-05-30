Известная украинская актриса Элина Мбани, звезда "Квартал 95", показала сочную фотосессию

В этот раз красотка была в легком платье в горошек и стояла возле белой лошади с элементами черного. На первом фото животное обняло головой Мбани, а на втором Элина держала его за поводья. Звезда дополнила образ украшениями и длинными косичками, которые достигали бедер. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку Инстаграм красотки.

Фанаты поставили почти 100 лайков, включая жену Кошевого, и еще не написали хвалебных отзывов, но так и хочется сказать: "Не останавливайся".

Сообщалось, что украинская актриса Элина Мбани часто радует поклонников новыми публикациями. Красотка из Квартала позирует в бежевом лифчике, черном корсете и кожаной куртке. Мбани смотри в камеру соблазнительно приоткрыв рот.

Ранее мы сообщали, что красотка «Квартал 95» позировала для своей коллеги на ярком фоне.

Актриса предстала в женственном образе — в черном топе на тонких бретельках и с глубоким декольте. Взгляд также привлекали длинные сережки и макияж с акцентом на глаза.

Девушка поблагодарила свою коллегу Марту Адамчук за фото. Ранее мы писали, что экзотическая участница «Женского квартала», певица Элина Мбани тоже с недавних пор публикует достаточно откровенные фото. Юное дарование недавно и вовсе опубликовала фото в одном нижнем белье.

Напомним, экзотическая красотка из "Квартал 95" избавилась от одежды и поиграла с яблочком

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