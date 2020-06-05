Поки фанати «Сватов» з нетерпінням чекають нового сезону, зірки серіалу не перестають підігрівати інтерес до своїх персон

Так, виконавиця ролі Ольги Сергіївни 57-річна Людмила Артем'єва приголомшила зміною іміджу. Новим чином вона похвалилася на своїй сторінці в Instagram.

На фото вона продемонструвала новий колір волосся – вогненно-рудий. Судячи з усього, кадр був зроблений давно, так на останніх свіжих фото актриса зображена з іншим відтінком.

«Як вам образ?», - звернулася до фоловерам зірка «Сватів».

Зазначимо, шанувальники по-різному оцінили зміни в зовнішності Артем'євої.

«Чесно не дуже», «Який би не був спосіб, все до лиця», «Будь-який Образ Вам до лиця!! У хорошому сенсі! Неповторна!», «Образ не дуже. Та красуня з довгими темно-рудим волоссям просто супер!!!», «А мені подобається🤗👌 Вибачте за слово – свіженька», - пишуть в коментарях.

Тим часом, актор Микола Добринін відомий по ролі Мітяя розчулив фотографією з дітьми. Спадкоємців у артиста двоє – Михайло Терехов і Ніна Добриніна.

«прийомний Син, але все одно схожий на батька», «Не знаю хто прийомний син копія батька», «Батькова дочка», «Татусеві діти, обидва схожі, класний актор», «донька схожа на батька», - пишуть в коментарях.

Як відомо, Добринін усиновив сина своєї другої дружини Анни Терехової Михайла, якого виховував до 16 років. Зараз йому 33 роки.

Микола Добринін тричі був одружений. Його нинішня дружина - Катерина, підкорила серце своєю наполегливістю, оскільки була великою шанувальницею його творчості.

Нагадаємо, Валюха з «Сватів» шокувала новою зовнішністю, помолодшала на 20 років.

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