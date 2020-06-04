Фанаты актрисы Татьяны Кравченко, которая играет Валентину в сериале «Сваты», показали, как артистка "веселилась" с Федором Добронравовым

Поклонники опубликовала кадры из указанного сериала на фан-страничке. На видео к актрисе подошел Добронравов, исполнивший роль мужа "Валюхи", Ивана Будько, сообщает Politeka.net. (Чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы).

В этой сцене состоялся диалог, который перерос в маленький скандал. "Супруг" обвинил "Валюху" в том, что она "лызнула" и попросил дотронуться до кончика носа. В ответ раздраженная "жена" ударила шутника полотенцем со словами: "Что ты несешь?".

В подписи к видео фанаты Татьяны Кравченко поставили три смеющихся смайлика.

За два часа пост собрал более 18 тысяч просмотров и много комментариев.

"Шикарные актёры ,всеми любимые !😍😍😍", "Смотреть сериал с вами одно удовольствие!!", "Вы лучшие!!! 👍👍👍На все времена! ❤️❤️❤️ Доброта этого сериала зашкаливает 😍😍", "Татьяна !! Восторгаюсь вами!!", "Когда будет продолжение? Такое хорошее кино,смотрела б и смотрела б!!", "Вот вы мои любимые!! Так скучаю 🤥🤥🤥!!!😘😘😘😘", "Блин, какая пара👍🤗 нет таких", "Татьяна Эдуардовна, вы как всегда на высоте", - написали пользователи сети.

Напомним, фанаты разместили другие кадры из сериала, где «Валюха» вместе с Митяем, который вылезает из воды в странном комбинезоне. В ответ на это женщина говорит: «Тьфу, чучело!».

Ранее мы писали, что Татьяна Кравченко позировала в яркой розовой блузке и парике. Образ звезда дополнила интересными узорами из деревянных деталей, который используются в качестве подставки под горячее.

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