Пока фанаты «Сватов» с нетерпением ждут нового сезона, звезды сериала не перестают подогревать интерес к своим персонам

Так, исполнительница роли Ольги Сергеевны 57-летняя Людмила Артемьева огорошила сменой имиджа. Новым образом она похвасталась на своей страничке в Instagram.

На фото она продемонстрировала новый цвет волос – огненно-рыжий. Судя по всему, кадр был сделан давно, так на последних свежих фото актриса запечатлена с другим оттенком.

«Как вам образ?», - обратилась к фолловерам звезда «Сватов».

Отметим, поклонники по-разному оценили изменения во внешности Артемьевой.

«Честно не очень», «Какой бы не был образ, всё к лицу», «Любой Образ Вам к лицу!! В хорошем смысле! Неподражаемая!», «Образ не очень. Та красотка с длинными темно-рыжими волосами просто супер!!!», «А мне нравится🤗👌 Простите за слово – свеженькая», - пишут в комментариях.

Тем временем, актер Николай Добрынин известный по роли Митяя умилил фотографией с детьми. Наследников у артиста двое – Михаил Терехов и Нина Добрынина.

«Сын приёмный, но всё равно похож на отца», «Не знаю кто приёмный сын копия отца», «Папина дочка», «Папины дети, оба похожи, классный актёр», «дочка похожа на отца», - пишут в комментариях.

Как известно, Добрынин усыновил сына своей второй жены Анны Тереховой Михаила, которого воспитывал до 16 лет. Сейчас ему 33 года.

Николай Добрынин трижды был женат. Его нынешняя супруга - Екатерина, покорила сердце своей настойчивостью, поскольку была большой поклонницей его творчества.

Напомним, Валюха из «Сватов» ошарашила новой внешностью, помолодела на 20 лет.

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