Звезда «Сватов» Татьяна Кравченко, которая сыграла Валюху, поделилась свежим снимком

Как сообщает Politeka.net, новое фото появилось на странице Instagram звезды. Актриса очень сильно изменилась и помолодела, как минимум, на 20 лет. Сейчас актрисе 66 лет, но на фото ей не дашь больше 45 лет. Кравченко была одета в нежное оранжевое платье. На голове у нее была сделана прическа, а на лицо нанесен макияж.

«Всем хорошего дня», - написала актриса.

За полчаса ее фото собрало более 2500 лайков. В комментариях поклонники оставили множество комплиментов своей любимой артистке.

«Шикарная», «Красотка, как всегда», «Вы прелесть Татьяна», «Какая Вы здесь хорошенькая», «Красивая. Оставайтесь живы и здоровы», «Обожаю её!!!», «Вы прекрасны», - пишут пользователи сети.

Ранее мы писали, что Татьяна Кравченко поделилась архивным снимком, показав, как она выглядела в молодости. Актриса предстала в неожиданном образе: с коротенькой челочкой, в белой косынке на голове и в светлом платье в мелкий горошек. Несмотря на возраст фото, поклонники сразу же узнали в этой молодой девочке Валюху из «Сватов».

Как известно, в 2020 году после длительного перерыва возобновились съемки сериала «Сваты». Он должен был выйти в сентябре этого года, но из-за вируса премьеру могут перенести.

Напомним, что "Сваты" предсказали карантин, "Валюха" поделилась пророческим видео: "Как в воду глядели".

А еще Politeka писала, что Валюха из "Сватов" поразила снимком из бурной молодости, фанаты Пугачевой оценили: "Красотка".

Также Politeka сообщала, что Татьяна Кравченко растрогала признанием, вспомнив молодые годы: «Боюсь старости…».