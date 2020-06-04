Модель Сьюзі Кортез, яка є володаркою найкрасивіших сідниць у світі, блиснула тату в пікантному місці
Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram зірки.
«Тренування тут гарні», - коротко говориться в повідомленні.
Уточнимо, що на опублікованому знімку Кортез позує в спортивному білизну на камеру, елегантно його відтягнувши і показавши тату в пікантному місці. Це стало причиною бурхливих коментарів з боку її прихильників.
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«Це нереально», «божественна форма», «красотулька», «бомбезное тіло!», «Вау, оце памп! Нереальний», - пишуть вони.
До цього ми писали, що володарка найкрасивіших сідниць у світі Сьюзі Кортез блиснула ідеальними вигинами в крихітному топі.
«Хвиля позитиву», - йдеться в повідомленні.
Уточнимо, що на опублікованому знімку Кортез позує в крихітному топі, демонструючи значний бюст. Це стало причиною бурхливих коментарів з боку її прихильників.
«Вау, чорна пантера», «дуже, дуже, дуже красиво», «бомбезний», «вау, яка красуня!», «принцеса», «розкішна», «боже, які вигини! Мрія», - пишуть вони.
Нагадаємо, господиня найкрасивіших сідниць засвітила зайве в розстебнутих джинсах.
Також Politeka писала, що господиня найкрасивіших сідниць блиснула своєю гордістю в мереживі.
А ще Politeka повідомляла, що господиня найкрасивіших сідниць без сорому зняла білизну і осідлала тренажер.