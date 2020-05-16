Известная модель Сьюзи Кортес, которая получила дважды титул за самые красивые ягодицы в мире, показала себя совсем без одежды

На фото Сьюзи сидит на тренажере, раздвинув ноги. Рукой она прикрыла самое сочное между ними, а второй правую грудь. Второй "персик" пришлось закрывать волосами, которые с него свисали. Красавица позировала для обложки популярного журнала Playboy. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

Фанаты оставили кадр без комментариев и лайков. Все из-за того, что Сьюзи выбросила его в сторис Инстаграма, где нет инструментов для этого.

Ранее мы сообщали, что знаменитая модель Сьюзи Кортес, которую называют обладательницей самых красивых ягодиц, показала, за что получила громкий титул.

Знаменитая модель, которая ранее победила в конкурсе Мисс Бум Бум, решила поделиться новим жарким кадром, на котором сверкнула пятой точкой в крошечном белье. Девушка в очередной раз удивила необычным фото в черно-белой обработке, вызвав бурю в сети.

Сообщалось, что известная бразильская модель Сьюзи Кортес, которая обладает титулом "Мисс Бум-Бум", показала свои изгибы в необычной позе.

На фото Сьюзи стала на коленки и нагнулась вперед, протягивая руки к камере. Кортес для фото выбрала красное нижнее белье, которое оказалось очень маленьким. На фото можно легко оценить объемную пятую точку, а также грудь девушки.

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