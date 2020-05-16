Известная модель Сьюзи Кортес, которая получила дважды титул за самые красивые ягодицы в мире, показала себя совсем без одежды
На фото Сьюзи сидит на тренажере, раздвинув ноги. Рукой она прикрыла самое сочное между ними, а второй правую грудь. Второй "персик" пришлось закрывать волосами, которые с него свисали. Красавица позировала для обложки популярного журнала Playboy. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.
Фанаты оставили кадр без комментариев и лайков. Все из-за того, что Сьюзи выбросила его в сторис Инстаграма, где нет инструментов для этого.
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Ранее мы сообщали, что знаменитая модель Сьюзи Кортес, которую называют обладательницей самых красивых ягодиц, показала, за что получила громкий титул.
Знаменитая модель, которая ранее победила в конкурсе Мисс Бум Бум, решила поделиться новим жарким кадром, на котором сверкнула пятой точкой в крошечном белье. Девушка в очередной раз удивила необычным фото в черно-белой обработке, вызвав бурю в сети.
Сообщалось, что известная бразильская модель Сьюзи Кортес, которая обладает титулом "Мисс Бум-Бум", показала свои изгибы в необычной позе.
На фото Сьюзи стала на коленки и нагнулась вперед, протягивая руки к камере. Кортес для фото выбрала красное нижнее белье, которое оказалось очень маленьким. На фото можно легко оценить объемную пятую точку, а также грудь девушки.
Напомним, обладательница самых красивых ягодиц сверкнула своей упругой гордостью
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