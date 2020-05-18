Бразильская модель Сьюзи Кортес, дважды обладательница титула "Мисс Бум-Бум", поразила новым откровенным кадром

Звезда ежедневно радует поклонников новыми горячими снимками, передает Politeka.net. В этот раз модель предстала в белой блузе с глубоким декольте, которую задрала, чтобы показать живот.

Под блузу красотка не надела нижнего белья, в результате одна из грудей выпала из блузы, однако Кортес предусмотрительно прикрыла ее рукой.

Звезда продемонстрировала пресс с "кубиками". Идеальный плоский живот, от которого невозможно оторваться.

Девушка надела голубые джинсы. Модель расстегнула ширинку, засветив лишнее - интимное место без белья: "Ах, ты ж шалунья".

Стоит отметить, что внизу живота звезда набила себе татуировку аргентинского футболиста Лионеля Месси, фанаткой которого является.

Красотка распустила длинные волосы и раскинула их по бокам. Нежный макияж с пышными ресницами дополнил образ.

За восемь часов пост собрал более 14 тысяч лайков и много комментариев.

Пользователи сети написали красотке много комплиментов, ведь она, за работу над собой, достойна этого.

Напомним, Сьюзи Кортес предстала в облегающих ярких мини-шортах и коротком топе на тонких бретельках.

Шортики прекрасно подчеркнули ягодицы звезды, за которые она и получила свой титул.

Ранее сообщалось, что на днях Сьюзи Кортес отпраздновала день рождения, в честь чего опубликовала горячие фото из спальни.

Девушка встала на четвереньки, соблазнительно выгнув пятую точку. На ней желтое кружевное белье, которое не скрывает ее аппетитных форм.

Напомним, обладательница самых красивых ягодиц сверкнула своей упругой гордостью

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