Знаменитая на весь мир модель Сьюзи Кортез похвасталась идеальными формами в бикини

Как сообщает Politeka.net, обладательница самых красивых ягодиц опубликовала новый горячий снимок в социальной сети Instagram.

Фитнес-модель прославилась не только пятой точкой, но и замечательной физической формой. Для девушки у нее очень развита мускулатура, что особенно хорошо видно на последнем фото.

Сьюзи Кортез позирует у себя дома в очень тесном нижнем белье. Судя по фото, она еле втиснула в лифчик свой обширный бюст, и он готов выскочить в любой момент. При этом красотка сделала себе яркий макияж, как будто собралась идти на вечеринку.

Поклонники восхитились внешностью фитнес-модели в комментариях:

"Хорошая форма, топ"; "Вау, ты выглядишь удивительно, так красиво, потрясающе, загорелое, изумительное тело и мускулы, такие резкие, такая мускулистая"; "Просто прекрасна"; "Очень прекрасные и сильные ноги"; "Горячая детка"; "Перекачалась - уже не баба".

Ранее Сьюзи Кортез поразила сеть другим фото - модель снялась в фотосессии, покрыв все тело золотистой краской, включая свои знаменитые ягодицы. Естественный цвет кожи остался лишь на голове девушки. При этом она позировала на камеру без лифчика.

Напомним, хозяйка самых красивых ягодиц засветила лишнее в расстегнутых джинсах.

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