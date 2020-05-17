Знаменитая модель Сьюзи Кортес, которую называют обладательницей самых красивых ягодиц, впечатлила соблазнительным снимком

Как сообщает Politeka.net, Сьюзи выиграла престижный бразильский конкурс Мисс Бум Бум, в котором в первую очередь оцениваются ягодичные участниц. Имея за плечами титул лучшей попы Бразилии Сьюзи часто снимается для различных известных журналов, включая Playboy, FHM, GQ и Cosmopolitan.

Сегодня на Instagram Сьюзи подписано около 2 млн. фанатов, которые оставляют множество комментариев и лайков под снимками красотки. Новое фото не стало исключением из правил. На нем жгучая брюнетка разместилась на кровати в одном лишь белье.

Так в честь своего дня рождения девушка решила порадовать поклонников горячими кадрами. На них она позирует посреди спальни, расположившись на кровати. При этом девушка стоит на четвереньках, соблазнительно выгнув пятую точку. На ней желтое кружевное белье, которое не скрывает ее аппетитных форм. Изюминкой одного из снимков стало то, что Сьюзи приоткрыв рот, поедает конфеты.

Пользователи сети пришли в неимоверный восторг от заманчивых фото. Они сразу же принялись засыпать обладательницу самых красивых ягодиц множеством комплиментов. Другие оставили под снимком свои пожелания.

"Поздравляем котенка🍾", "Ты самая сладкая❤️", "Прекрасная богиня", "Королева 😍😍😍", "Божественная ..... красивая", " Поздравляю мамочка ты королева", " 💖всегда жарко", "Так бы и сьел. Вы очень красивая прям богиня".

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