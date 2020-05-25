24-летняя украинская певица Алина Гросу, заскучавшая на карантине, решила снова вернуться на пьедестал "распутницы"

Как передает Politeka.net, красотка опубликовала свежие фото в своем микроблоге в Инстаграм, на которых предстала в весьма соблазнительном образе. Если до этого "хозяюшка" Алина делилась с поклонниками рецептом куриных ножек, то теперь пришло время для шалостей.

Алина обтянула упругие прелести черной маечкой и узкими брюками. Блондинка крутилась во всевозможных жарких позах, усевшись на студийный пол - одно фото пикантнее другого. При этом звезда и не думала скрывать слишком откровенное декольте, а наоборот выпячивала его, как только могла. Видимо, красотка знает, чем можно привлечь к себе внимание.

"И так, в эфире снова любимая вами рубрика #выбирайгросу 🤪❤️" Как вам такой образ?)", - подписала фото Гросу.

За считанные минуты тысячи людей по достоинству оценили ее старания, нес купясь на комплименты.

"Супердетка!"

"Очень красивая👌🏻😍"

"Такая милая"

"Не тяжело с такими?"

"Хороша, как не посмотри😍🔥🔥🔥"

"Первый, самый лучший ❤️❤️🔥"

Ранее мы сообщали, Гросу показала в Инстаграм, как впервые за долгое время выбралась из дома. Ее образ кардинально преобразился. Звезда сделала пышную прическу, надела дерзкое мини и накинула кожаное пальто.

«Это был мой первый выезд из дому на карантине😅😅😅 а вы уже выходили на улицу ?) Смотрите #СКОРО на ТВ 😊 по @tnt_online @tntmusicru», - поделилась Алина.

"Конечно же выходим, на работу уже давно!))", «А почему без кольца и ничего не слышно о муже? Я что-то пропустила?», «Чудова🌼», «Классно супер!!!❤️❤️❤️💥💥💥», «Мы и не сидели дома , придерживались конечно всех необходимых норм 😷 🧤», - отвечали ей в ответ.

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