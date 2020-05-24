Известная певица Алина Гросу удивила резкой сменой имиджа, превратившись в мужчину

Последние недели Алина активно занималась домашними делами, проводила время с близкими и готовила вкусные блюда, показывая в Инстаграм рецепты вкусностей. В этот раз девушке удалось удивить внешним видом на съемках в новом образе и даже засветить лишнее, сообщает Politeka.

Так, в этот раз Алина показала, как впервые за долгое время решила выбраться из дома. При этом в ролике она показала, как преобразился ее образ во время подготовки к съемкам специального шоу и как она проводила время вне дома в целом:

«Это был мой первый выезд из дому на карантине😅😅😅 а вы уже выходили на улицу ?) Смотрите #СКОРО на ТВ 😊 по @tnt_online @tntmusicru», - сообщила Алина.

А вот поклонники заметили интересную деталь в новом видео:

«Конечно же выходим, на работу уже давно!))», «Так она беременна???», «Конечно😊», «Красотка 😍», «А почему без кольца и ничего не слышно о муже? Я что-то пропустила?», «Чудова🌼», «Классно супер!!!❤️❤️❤️💥💥💥», «Мы и не сидели дома , придерживались конечно всех необходимых норм 😷 🧤».

До этого в интервью артистка рассказала, что сейчас она с мужем вместе убирает, готовит. Иногда они самоизолируются и находятся друг без друга:

«Я держалась дней 20, а 10 дней – у меня то туда, то сюда. Я могу держаться, когда мне привозят еду. А когда готовлю – это жирная пища. Не могу я готовить что-то диетическое, во мне течет украинская кровь, поэтому хочется делать борщи, пампушки, вареники и пирожки», - откровенничает Алина.

Также она рассказала, как связан ее аппетит с беременностью, о которой она объявила в начале месяца.

«Надо же было мне ума выложить это 1 апреля. Многие люди сейчас спрашивают, беременна ли я, но я пока говорить не буду. Это секрет. Хочется что-то скрыть для себя на определенное время и потом уже об этом говорить. Если это так», – туманно объяснила ситуацию певица.

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