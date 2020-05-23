Популярная исполнительница Алина Гросу порадовала поклонников и показала, как выступает на сцене в прозрачном наряде

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram звезды.

«Это был мой первый выезд из дому на карантине😅😅😅 а вы уже выходили на улицу ?) Смотрите #СКОРО на ТВ», - говорится в сообщении.

Уточним, что на снимках Гросу позирует в прозрачном наряде и шортах, поверх которых красуется кожаный плащ. Это стало причиной бурных комментариев со стороны ее поклонников.

«отличная», «бомбезная», «роскошна», «огонь!», «вау! Алинка, ты суперстар», - пишут они.

До этого в интервью артистка рассказала, что сейчас она с мужем вместе убирает, готовит. Иногда они самоизолируются и находятся друг без друга:

«Я держалась дней 20, а 10 дней – у меня то туда, то сюда. Я могу держаться, когда мне привозят еду. А когда готовлю – это жирная пища. Не могу я готовить что-то диетическое, во мне течет украинская кровь, поэтому хочется делать борщи, пампушки, вареники и пирожки», - откровенничает Алина.

Также она рассказала, как связан ее аппетит с беременностью, о которой она объявила в начале месяца.

«Надо же было мне ума выложить это 1 апреля. Многие люди сейчас спрашивают, беременна ли я, но я пока говорить не буду. Это секрет. Хочется что-то скрыть для себя на определенное время и потом уже об этом говорить. Если это так», – туманно объяснила ситуацию певица.

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