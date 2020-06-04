Колишня учасниця групи Nikita Анастасія Кумейко вразила неймовірними вигинами під час фотосесії в сукні з декольте

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram зірки.

«Сезон без фільтрів відкритий», - коротко говориться в повідомленні.

Уточнимо, що на опублікованому знімку Кумейко позує в сукні з декольте на даху, елегантно нагнувшись на камеру і показавши значні обсяги. Це стало причиною бурхливих коментарів з боку її прихильників.

«Кішечка», «яка пташка», «ну що за краса!», «ну прям дуже красиво!», «це неймовірно», - пишуть вони.

До цього ми писали, що українська співачка Анастасія Кумейко, колишня солістка Nikita, показала, як доглядає за своїм тілом.

На кадрах красуня позує в лосинах і білій майці. Кумейко спочатку зробили масаж, а після цього вона робила різні вправи на тренажері. Волосся у красуні були зібрані у хвіст, щоб не заважали. Ролик вийшов мотивуючим і максимально гарячим, так і хочеться написати: "Ідеально".

"Друзі мої, не тягніть до останнього, якщо раптом відчуваєте, що зі спиною щось не так. Дорогий мій Валерій Віталійович! Пише вам Нана, вибачте за почерк, я сиджу в шпагаті, моя спина не болить, а коліна мовчать. Спасибі вам, від нас усіх))", - написала Анастасія.

Нагадаємо, экс-Nikita скинула все і застигла в пікантній позі на камеру

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