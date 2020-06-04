Бывшая участница группы Nikita Анастасия Кумейко поразила невероятными изгибами во время фотосессии в платье с декольте

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram звезды.

«Сезон без фильтров открыт», - коротко говорится в сообщении.

Уточним, что на опубликованном снимке Кумейко позирует в платье с декольте на крыше, элегантно нагнувшись на камеру и показав внушительные объемы. Это стало причиной бурных комментариев со стороны ее поклонников.

«Кошечка», «какая птичка», «ну что за красота!», «ну прям очень красиво!», «это невероятно», - пишут они.

До этого мы писали, что украинская певица Анастасия Кумейко, бывшая солистка Nikita, показала, как ухаживает за своим телом.

На кадрах красотка позирует в лосинах и белой майке. Кумейко сначала сделали массаж, а после этого она делала различные упражнения на тренажере. Волосы у красавицы были собраны в хвост, чтобы не мешали. Ролик получился мотивирующим и максимально горячим, так и хочется написать: "Идеально".

"Друзья мои, не тяните до последнего, если вдруг чувствуете, что со спиной что-то не так. Дорогой мой Валерий Витальевич! Пишет вам Нана, простите за почерк, я сижу в шпагате, моя спина не болит, а коленки молчат. Спасибо вам, от нас всех))", - написала Анастасия.

Напомним, экс-Nikita скинула все и застыла в пикантной позе на камеру

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