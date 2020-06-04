Популярна українська актриса Єлизавета Василенко з серіалу «Школа» вразила красою на відпочинку
Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram зірки.
«напиши в коментарях чому підписаний на мене🦥🌈Мені дуже цікаво дізнатися», - йдеться в повідомленні.
Уточнимо, що на знімках Василенко позує на вулиці з м'якою игрушой. В руках у неї можна помітити морозиво.
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«Дуже хотілося дізнатися тебе ближче», «вау, красуня!», «неймовірна краса! Так тримати», «ти надихаєш робити себе краще», «ти дуже класна і кайфовая», - пишуть її шанувальники.
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На відео Єлизавета позує в чорному топі і спідниці. Василенко показує непристойний позу, імітуючи інтимні рухи при взаємодії з дівчиною, а після цього показала, як йде з кадру. Ролик супроводжувався забавним голосом, який все дію коментував.
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Фанати не змогли оцінити ролик або написати коментарі під публікацією. Все із-за того, що Ліза опублікувала відео в сторіс Instagram, але так і хочеться написати: "Ох, яка".
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