Популярна українська актриса Єлизавета Василенко з серіалу «Школа» вразила красою на відпочинку

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram зірки.

«напиши в коментарях чому підписаний на мене🦥🌈Мені дуже цікаво дізнатися», - йдеться в повідомленні.

Уточнимо, що на знімках Василенко позує на вулиці з м'якою игрушой. В руках у неї можна помітити морозиво.

«Дуже хотілося дізнатися тебе ближче», «вау, красуня!», «неймовірна краса! Так тримати», «ти надихаєш робити себе краще», «ти дуже класна і кайфовая», - пишуть її шанувальники.

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На відео Єлизавета позує в чорному топі і спідниці. Василенко показує непристойний позу, імітуючи інтимні рухи при взаємодії з дівчиною, а після цього показала, як йде з кадру. Ролик супроводжувався забавним голосом, який все дію коментував.

"Ти що так і будеш приколюватися весь час? Я намагаюся розрядити обстановку. Все, я пішов далеко і надовго"

Фанати не змогли оцінити ролик або написати коментарі під публікацією. Все із-за того, що Ліза опублікувала відео в сторіс Instagram, але так і хочеться написати: "Ох, яка".

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