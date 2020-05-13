Звезда популярного сериала "Школа" Елизавета Василенко поделилась пикантным снимком со своими поклонниками

Свежее фото красотка опубликовала на своей странице в Инстаграм, передает Politeka.net. Актриса выбрала короткий топ известного бренда и мини юбку с завышенной талией. Сверху она набросила теплый свитер. Девушка сделала яркий макияж и укладку. Она мило улыбалась и позировала на камеру, демонстрируя свои прелести со всех сторон. В процессе съемки Василенко засветила розовое белье, что придало снимку особой пикантности.

«Привет», - кокетливо подписала актриса снимок.

За два часа пост 21-летней красотки собрал почти 45 тысяч лайков. В комментариях ей оставили очень много комплиментов.

«Как всегда огонь», «Красотка», «Бомба», "Богиня", «Нереальная», «Шикарная», «Вау», «Такая красивая», «Сладкая», «Ты самая крутая», «Я так люблю тебя», - пишут пользователи сети.

Ранее мы писали, что Елизавету Василенко заподозрили в том, что она увеличила себе губы. Фанаты внимательно рассмотрели одно из последних фото звезды, отметив, что лицо девушки выглядит слишком кукольно.

Как известно, в сериале Василенко сыграла блогера и самую яркую девочку школы Лолиту "Лолу". До сериала она строила карьеру в модельном бизнесе и была известным косплеером.

Напомним, что Лиза Василенко поразила откровенными танцами, засветив лишнее: выросла девочка.

Как сообщала Рoliteka, Лиза Василенко покорила нежным образом на закате солнца: «Безупречная».

Также Рoliteka писала, что Лиза Василенко сверкнула формами в одном белье: «Бомбезная».