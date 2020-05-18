21-летняя украинская актриса и модель Елизавета Василенко, ставшая мегапопулярной после сериала "Школа", порезвилась в лучах солнца, наслаждаясь конфеткой на палочке

Как передает Politeka.net, красотка опубликовала свежие фото в своем микроблоге в Инстаграм, на которых предстала в кокетливом образе. Елизавета приспустила кофту c одного плеча, сверкнув упругими прелестями и бретелькой от лифчика.

Юное дарование поиграла на камеру с ярко-синим леденцом. Девушка держала конфету за палочку и при этом шаловливо "стреляла глазками" в объектив. Для большего эффекта пылкая блондинка высунула язычок и дотронулась ло леденца.

Елизавета проанонсировала очередной конкурс-"развлекаловку" для своих фанатов, тепло написав в конце: "Целую ваши носики♥️ Очень приятно делать приятно вам!"

За час пост лайкнули более полусотни тысяч человек, засыпав актрису комплиментами.

"Богиняяяя♥️"

"Самая красивая😍"

"Красотка💜"

"Ну очень милая 😻"

"Солнышко просто😍"

"Как ты так фотки редактируешь???😍"

"Ух ты🙃"

"Ахахха, Лиза, которая после карантина увидела чупа-чупс, была шокирована и решила с ним заселфиться😂"

Ранее мы сообщали, Василенко потрясла атмосферным снимком, сделанным на закате. В лучах заходящего солнца Елизавета держала в руках мягкую игрушку и мило улыбалась. Волнистые волосы рассыпались у нее на плечах. Нежный макияж с неизменными черными стрелками дополнили романтический образ.

«Самая лучшая малышка», «Как можно быть настолько идеальной?», «Ангелок», «Красивая», «Лучшая, безумно красивая», - писали в комментариях ее поклонники.

Напомним, что Елизавета Василенко устроила жаркие танцы, посветив прелестями на камеру: «Бомба».

Как сообщала Politeka, Елизавета Василенко сверкнула формами в одном белье: «Бомбезная».