Модель, блогер и актриса Елизавета Василенко, которая стала популярной после выхода сериала "Школа", показала нежное фото на закате солнца

Фото красотка опубликовала у себя в Инстаграм, передает Politeka.net. Актриса стояла на балконе на фоне заходящего солнца. Она держала в руках игрушку и улыбалась на камеру. Стоит отметить, что девушка была при полном параде: у нее были накручены волосы и сделан яркий макияж. Она нанесла себе оранжевые тени – один из трендов 2020 года.

За час пост Василенко собрал почти 40 тысяч лайков. В комментариях все восхищались ее нежным образом и ангельской красотой.

«Самая лучшая малышка», «Как можно быть настолько идеальной?», «Ангелок», «Красивая», «Лучшая, безумно красивая», «Какие волосы», «Боже как от тебя светит счастьем», «Куколка», «Безупречная», «Бесподобная», - пишут пользователи сети.

Ранее мы писали, что 21-летняя Елизавета Василенко очень популярна в молодежной сети Тик Ток. Она записывает различные видео с танцами и смешными миниатюрами. Для одного видео красотка выбрала короткий топ с голой спиной. В процессе танца она засветила лишнее. Когда она танцевала, топ постоянно задирался.

Отметим, что свою карьеру Лиза начинала как модель и косплеер. Она работала в Японии и Южной Корее.

Напомним, что Елизавета Василенко устроила жаркие танцы, посветив прелестями на камеру: «Бомба».

Как сообщала Politeka, Елизавета Василенко сверкнула формами в одном белье: «Бомбезная».

Также Politeka писала, что Елизавета Василенко превратилась в копию Дорофеевой: "Сколько уколов в губы вколола?".