Фанати актриси Тетяни Кравченко, яка грає Валентину в серіалі «Свати», показали, як артистка "веселилася" з Федором Добронравовим

Шанувальники опублікувала кадри із зазначеного серіалу на фан-сторінці. На відео до актрисі підійшов Добронравов, що виконав роль чоловіка "Валюхи", Івана Будько, повідомляє Politeka.net. (Щоб подивитися, доскрольте до кінця сторінки).

У цій сцені відбувся діалог, який переріс у маленький скандал. "Чоловік" звинуватив "Валюху" в тому, що вона "лизнула" і попросив доторкнутися до кінчика носа. У відповідь роздратована "дружина" вдарила жартівника рушником зі словами: "Що ти несеш?".

У підписі до відео фанати Тетяни Кравченко поставили три веселих посмішок.

За дві години пост зібрав понад 18 тисяч переглядів та багато коментарів.

"Шикарні актори ,всіма улюблені !😍😍😍", "Дивитися серіал з вами одне задоволення!!", "Ви найкращі!!! 👍👍👍На всі часи! ❤️❤️❤️ Доброта цього серіалу зашкалює 😍😍", "Тетяна !! Захоплююся вами!!", "Коли буде продовження? Таке хороше кіно,дивилася б і дивилася б!!", "Ось ви, мої улюблені!! Так сумую 🤥🤥🤥!!!😘😘😘😘", "Блін, яка пара👍🤗 немає таких", "Тетяна Едуардівна, ви як завжди на висоті", - написали користувачі мережі.

Нагадаємо, фанати розмістили інші кадри з серіалу, де «Валюха» разом з Мітяєм, який вилазить з води в дивному комбінезоні. У відповідь на це жінка каже: «Тьфу, опудало!».

Раніше ми писали, що Тетяна Кравченко позувала в яскравій рожевій блузці і перуці. Образ зірка доповнила цікавими візерунками з дерев'яних деталей, що використовуються в якості підставки під гаряче.

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