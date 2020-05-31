Актриса из сериала "Сваты" Татьяна Кравченко удивила поклонников архивным снимком

Как сообщает Politeka.net, новое фото знаменитости появилось в Instagram 31 мая.

На нем Татьяна Кравченко выглядит заметно моложе, судя по всему, она опубликовала архивный кадр из своей коллекции. Актриса позирует в серой кепке и темно-зеленой блузке с черными узорами.

"Всем хорошего воскресенья)) 😍😘", - подписала фото звезда "Сватов".

Образ роковой красавицы дополнил яркий макияж и короткая прическа, для которой Татьяна Кравченко собрала волосы назад.

Пользователи социальной сети восхитились внешностью артистки и оставили много положительных комментариев:

"Вы,мне очень,очень нравитесь!. Желаю Вам еще больше хороших,позитивных,веселых ролей.👍😍😍😍"; "Валюха наша любимая!!! И вам доброго дня!!!!🌹🌹🌹"; "Такая вы интересная на этой фотографии"; "И вам отличного настроения и прекрасного дня. Татьяна, какие у вас красивые глаза..... и душа такая!!! Обожаю вас!! ❤️😍💐"; "Какая красота❤️Такие глаза😍"; "Красивая женщина, красота естественная, что в наше время дорогого стоит, без накачанных губ, без силикона!".

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