Відома телеведуча Настя Івлєєва вразила публіку новим образом

Зірка з'явилася в стильному, і одночасно, якомусь ніжному стилі, передає Politeka.net. Зірка одягла блакитну футболку, яка підкреслила її принади і світлі джинси, виділили її п'яту точку.

Поряд з красунею перебувала рожева сумочка. Образ завершили та інші прикраси.

Настя прийняла пікантну позу: вона обперлася руками об машину, виставивши назад пружні сідниці. При цьому зірка не посміхалася, а спокійно дивилася в камеру.

За півгодини пост зібрав понад 100 тисяч лайків та багато коментарів.

"Стільки естетики за 1 день❤️ Я течу🔥", "Хочемо фото з чоловіком 😍", "Вогонь Івлєєва😍🔥", "Ікона стилю, не інакше🥰🍾", "Бомбіта❤️", "Милашка 🌹🌹🌹", "вау рибонька вау капець краса 😍", "Ти супер", "Відмінно👍👍👍🔥", "Воу вооооооооу! Палєєєєхчє!!!❤️❤️❤️🔥", "Настю, подаруй мені щастя😂", "До чого хороша", "Просто богиня", "Я не можуууу......Красуня просто❤️", " Івлєєва така зая красива", "Настюх ти як завжди просто приголомшливо виглядаєш і зараз у тому числі 👌🤗", - написали користувачі мережі.

Нагадаємо, Настя Івлєєва вбралася в блакитний костюм з реглана і шортиків, різко вбігла в кімнату і встрибнула на пілон.

Розкинувши ноги, зірка трохи не розрахувала сил, і вдарила ногою по телефону, на якій фіксувався процес.

Раніше повідомлялося, що Настя Івлєєва постала з яскравими зелено-блакитними волоссям. Її зухвалу витівку за годину оцінило понад 520 тисяч людей.

Красуня влаштувала зйомку, щоб продемонструвати новий образ у всій красі.

Нагадаємо, що Настя Ивлеева показала, якою була сірою мишкою до кар'єри провідної, фото вражають: «людина».

Як повідомляла Politeka, безсоромна Настя Ивлеева посвітила величезним декольте перед Ургантом: "чоловік подивився?".