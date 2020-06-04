Популярна українська виконавиця Настя Каменських блиснула бездоганною фігурою у вбранні з "прозорою" білизною
Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram зірки.
«Я дуже чекаю цього години, коли ми нарешті зможемо з вами поспілкуватися!» - говориться в повідомленні.
Звернемо увагу, що на знімку Каменських позує в «дірявим» кофті в білизна тілесного кольору. Шанувальники зірки не змогли пройти повз такої краси.
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«Космічна краса», «бомбезний вигляд», «неймовірна красуня», «ви дуже класна», «атмосферна фотка», - пишуть вони.
Як повідомлялося раніше, Настя Каменських стала співачкою року в національній музичній премії «Золота Жар-птиця»
Також вона отримала нагороду в номінації «Народний Хіт». Про це співачка повідомила на своїй сторінці в Instagram, і показав своє фото зі статуетками, де вона буквально сяє від щастя.
«Я нереально щаслива, завдяки вибору суддів і величезної любові слухачів, отримати нагороду в номінації «Народний Хіт» з піснею «Обіцяю» і в номінації «Співачка року». Для мене це означає, що моя музика стосується ваших сердець! ❤️ І та любов і підтримка, яку ви мені даруйте - найбільша нагорода для артиста! #nkfamily - ви найкращі 🥰 Люблю вас!», - написала співачка.
Нагадаємо, Настя Каменських відверто розповіла, чому не боїться зрад Потапа.
Як повідомляла Politeka, Каменських нарешті поділилася радісною новиною, фото.
Також Politeka писала, що Каменських приголомшила результатами схуднення в майці з глибоким вирізом.