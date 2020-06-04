Популярная украинская исполнительница Настя Каменских сверкнула безупречной фигурой в наряде с "прозрачным" бельем

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram звезды.

«Я очень жду этого часа, когда мы наконец сможем с вами пообщаться!» - говорится в сообщении.

Обратим внимание, что на снимке Каменских позирует в «дырявой» кофте в белье телесного цвета. Поклонники звезды не смогли пройти мимо такой красоты.

«Космическая красота», «бомбезный вид», «невероятная красотка», «вы очень классная», «атмосферная фотка», - пишут они.

Как сообщалось ранее, Настя Каменских стала певицей года в национальной музыкальной премии «Золотая Жар-птица»

Также она получила награду в номинации «Народный Хит». Об этом артистка сообщила на своей странице в Instagram, и показал свое фото со статуэтками, где она буквально сияет от счастья.

«Я нереально счастлива, благодаря выбору судей и огромной любви слушателей, получить награду в номинации «Народный Хит» с песней «Обещаю» и в номинации «Певица года». Для меня это означает, что моя музыка касается ваших сердец! ❤️ И та любовь и поддержка, которую вы мне дарите - самая большая награда для артиста! #nkfamily - вы лучшие 🥰 Люблю вас!», - написала певица.

Напомним, Настя Каменских откровенно рассказала, почему не боится измен Потапа.

Как сообщала Politeka, Каменских наконец-то поделилась радостной новостью, фото.

Также Politeka писала, что Каменских огорошила результатами похудения в майке с глубоким вырезом.