Популярная украинская исполнительница Настя Каменских сверкнула безупречным видом в кофте

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram звезды.

«Верю, что впереди у нас новый светлый этап и мы вернемся к тем привычным вещам (и не вещам), которые этой весной стали ценить еще больше. Я всегда стараюсь жить так, чтобы ценить каждый момент, каждое событие в моей жизни☺️ Давайте каждый день будем сами создавать события, которые будут согревать нас, вдохновлять и наполнять нашу жизнь», - говорится в сообщении.

Кроме того, Каменских призналась, что счастлива выиграть сразу несколько номинаций на популярном украинском конкурсе. На снимке она позирует в кофте, из-под которой виднеются пышные упругости. На это обратили внимание ее поклонники.

«Это награда за труды с Потапом», «божественная!», «какая красота», «повезло Потапу», «Настя, ты лучшая», «бомбезная», - пишут они.

Как сообщалось ранее, певица Настя Каменских , которая выступает под псевдонимом NK, похвасталась новыми фотографиями.

Известная украинская певица Настя Каменских является одной из самых успешных звезд, за личной жизнью которой следят как журналисты, так и множество поклонников.

В последнее время артистка кардинально сменила образ и похудела, чем и хвастается на своей странице в Instagram.

На новых снимках Настя игриво попозировала в сексапильной розовой майке с открытой спиной и черных кожаных штанах, которые очень удачно подчеркнули ее стройную фигуру. На первом снимке артистка повернулась в пол-оборота, продемонстрировав глубокий вырез на спине, а на втором - Каменских решила потянуть себя за волосы.

Напомним, Каменских и Потап поразили кадрами из закулисья "Голоса", этого не покажут по ТВ.

Как сообщала Politeka, Потап раскорячился в странной позе, Каменских все засняла.

Также Politeka писала, что развратная Каменских устроила ролевые игры с Потапом, видео попало в сеть