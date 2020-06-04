Американська фітнес-модель Ана Чері показала, як розважається на пляжі в яскраво-рожевому бікіні

Як відомо, молода знаменитість стала популярна завдяки тому, що є активним користувачем мережі і кожен день поповнює стрічку в Instagram новими кадрами. Ана любить брати участь у рекламних зйомках білизни, одягу і спортивних топів, які часто показує на собі під час тренувань. Дівчина зовсім не боїться камер, тому її образи іноді бувають занадто сміливими, пише Politeka.

В цей раз Ана постала у всій красі в одному лише яскраво-рожевому бікіні, повернувшись боком до камери вона наочно продемонструвала результат бурхливих тренувань. Чері підкреслила свої сідниці ідеальним чином і показала тим самим, як багато тренувалася для такої фігури.

«Просто грайте, займайте час своєї зайнятої життя, щоб робити те, що змушує вас посміхатися і відчувати радість. Доброго дня, друзі 💕🐬 # Щастя # Радість # Веселощі # Гра # Пляж # Океан», - написала дівчина.

Ось що відповіли фанати:

«гарний вигляд ззаду», «🔥🔥🔥🔥🔥🔥❤️❤Просто шикарна девочка️❤️❤️😍❤️❤️», «Beautifu», «Ви прекрасні нас, дівчинка, я вас 💋💋💋🌹🌹🌹💜💜💜», «Твої вишеньки просто ідеальні🍑👉🏿👌», «Дуже туго», «Рис смачно».

Зазначимо, на своїй сторінці в Instagram, знаменитість частенько викладає знімки досить відвертого характеру. Дівчина тримає себе в формі, займається тренуваннями, правильно харчується, а також любить без сорому демонструвати свої спокусливі форми у всій красі.

Напередодні літа Ана з'явилася перед усіма у довгій квітчастій сукні з вирізом на нозі. Наряд повністю обтягнув соковиту фігуру моделі і здається, що тканина ось-ось лусне.

За 8 годин новий знімок зібрав понад 85 тисяч лайків і безліч захоплених коментарів. Фолловери пишуть, що модель прекрасна, як завжди.

«Сама чарівність», «Бомбическая фігура», «Ви прекрасні», «Виходь за мене заміж», - пишуть люди.

Нагадаємо, розкута Ана Чері зіграла в твістер в одній білизні і показала зайве.

Як повідомляла Politeka, Ана Чері довела до божевілля пишними формами в хижому білизна.

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