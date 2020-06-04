Американська модель Ебігейл Рэтчфорд, яка прославилася завдяки своїй незвичайній зовнішності, знялася в душі у мокрому білому боді

Молода модель любить влаштовувати рекламні зйомки для просування брендової білизни і цей раз не став винятком. На своїй сторінці в соціальній мережі Instagram зірка представила жаркий кадр, який підкорив шанувальників нетиповим чином, адже зірка не посоромилася блиснути видом в мокрих мереживах, повідомляє Politeka.net.

Так, Ебі підкорила двома стильними кадрами в душі, прийнявши досить спокусливі пози. Дівчина зовсім не соромиться своїх форм, тому підкреслила ті найкращим чином.

Зазначимо, дівчина вважається однією з найпопулярніших бікіні-моделей в світі, тому пікантний вигляд на знімках фанати оцінили дуже високо. Дівчина також має безпосереднє відношення до спорту – у вищій школі вона була чирлидером, пізніше пробувала грати у футбол, але на вищому рівні обмежилася позуванням у формі «Піттсбург Стілерс».

Ще три роки тому з'явилася інформація, що Ебі зустрічається з баскетболістом Клеєм Томпсоном, але тема швидко заглохла. Сама Ебі мріє стати актрисою і вже робить кроки в цьому напрямку. Вона вже промайнула в декількох проектах ANC і Network.

До цього модель вирішила показати, як розважається у басейну і підкорює видом стрункої фігури в прозорому халатику. Схоже, дівчина не сумує на відпочинок і любить вражати образами навіть у купальниках.

Дівчина постала в прозорому халаті-сіточці з рожевими вставками на рукавах і незвичайному бікіні з сердечками. Таким же ліфчиком дівчині вдалося чи прикрити пишні форми. Ебі також здивувала яскравим макіяжем з акуратною укладанням. Ставши схожою на ляльку "Барбі", дівчина захопила фігурою, фанати відразу ж написали, що з такими "ляльками" хочеться грати.

Причому Ебі не соромиться свого тіла, тому також приміряє і сміливі мережива, майже не приховує гідності. Приміром, на одному з нових кадрів дівчина одягла синє мереживну білизну.

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