Відомий шеф-кухар і суддя українського кулінарного проекту "МастерШеф" Ектор Хіменес-Браво не тільки проводить час на кухні, але також і в спортзалі

Знаменитий кухар опублікував відповідне фото у своєму Instagram, пише Politeka.net.

Ектор постав у футболці, крізь яку проглядалися накачані м'язи. Суддя "МастерШеф" напружив руки в рукавичках, щоб продемонструвати вражаючі результати своїх занять.

Також шеф-кухар надів помаранчеві шорти і жовту кепку, додавши образу яскравості.

Шеф-кухар дивився в дзеркало і посміхався.

"Привіт, спортзал! Як давно ми не бачилися! 😎 А як у вас зі спортом? Зганяєте зайві кіло від карантину?", - поцікавився Хіменес-Браво у підписників.

За дві години пост зібрав понад 4000 лайків та багато коментарів.

"Де твій Самсунг ?)га 😏", "доброго дня шеф", "Ну який Ектор 🔥🔥🔥🔥🔥", "Екторе, Ви дуже гарний чоловік!!!!!", "Ще як,Екторе😁 Ви супер формі!🔥💥💥", "На мені прокляття. Я їм і не гладшаю", "То пироги пік... нєфіг робити... тепер в зал боки м'яти... дітей треба виховувати... ой, півстоліття прожив, все хлопчика вдає з себе", "Красунчик дядько", "Ну як почати зганяти зайві кілограми, якщо тут такі смачні рецепти на кожен день?😀", "Вдома займаюся", "зганяють 😊. Сильно від переляку наїла на карантині", "Пффф..кому треба то і на карантині себе у формі тримав)))) 💪", "Карантин зайвих кіло НЕ додав))))) ", - написали користувачі мережі.

Зазначимо, Ектор Хіменес-Браво практично щодня публікує в Instagram нові рецепти, а також веде власний канал на "Ютуб".

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