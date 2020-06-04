Известный шеф-повар и судья украинского кулинарного проекта "МастерШеф" Эктор Хименес-Браво не только проводит время на кухне, но также и в спортзале

Знаменитый повар опубликовал соответствующее фото в своем Инстаграм, пишет Politeka.net.

Эктор предстал в облегающей футболке, сквозь которую проглядывались накаченные мышцы. Судья "МастерШеф" напряг руки в перчатках, чтобы продемонстрировать впечатляющие результаты своих занятий.

Также шеф-повар надел оранжевые шорты и желтую кепку, прибавив образу яркости.

Шеф-повар смотрел в зеркало и улыбался.

"Привет, спортзал! Как давно мы не виделись! 😎 А как у вас со спортом? Сгоняете лишние кило от карантина?", - поинтересовался Хименес-Браво у подписчиков.

За два часа пост собрал более 4000 лайков и много комментариев.

"Где твой Самсунг ?)а а 😏", "хорошего дня шеф", "Ну какой Эктор 🔥🔥🔥🔥🔥", "Эктор, Вы очень красивый мужчина!!!!!", "Еще как, Эктор😁 Вы в супер форме!🔥💥💥", "На мне проклятие. Я ем и не толстею", "То пироги пек... нефиг делать... теперь в зал бока мять... детей надо воспитывать... ой, полвека прожил, все мальчика строит", "Красавчик дядя", "Ну как начать сгонять лишние килограммы, если здесь такие рецепты вкусные каждый день?😀", "Дома занимаюсь", "сгоняют 😊. Сильно от испуга наела на карантине", "Пффф..кому нужно то и на карантине себя в форме держал)))) 💪", "Карантин лишних кило НЕ добавил))))) ", - написали пользователи сети.

Отметим, Эктор Хименес-Браво практически ежедневно публикует в Инстаграм новые рецепты, а также ведет собственный канал на "Ютуб".

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