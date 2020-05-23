Известный шеф-повар и судья украинского кулинарного проекта "МастерШеф" Эктор Хименес-Браво рассказал секрет приготовления супа "Биск"

По словам известного повара, участники шоу делали много ошибок при готовке этого блюда. (Чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы)

Для приготовления блюда понадобится:

6 шт. крупных раков;

150 гр лука репчатого;

150 гр моркови;

60 гр корень сельдерея;

30 гр томатной пасты;

15 гр растительного масла;

100 гр белого вина;

50 мл коньяка;

1 шт букета гарни;

2 л воды;

50 гр сливок;

70 мл молока;

соль, перец - по вкусу.

Это не совсем обычный Биск, ведь будут использоваться целые раки.

Масло наливаем в кастрюлю, ставим разогреваться. После этого добавляем лук, корень сельдерея и морковь - пассируем.

В пассировку добавляем сырых раков, а сверху - немного вина и специи. Даем вину увариться.

Когда рак начнет менять свой цвет, повышаем температуру и добавляем коньяк. Затем кладем сверток букета гарни.

Один из маленьких секретов высокой кухни - взять толкушку и разминать панцири и овощи. В результате блюдо приобретает вкусный аромат.

После этого добавляем воду, чтобы покрыть лежащее в кастрюлю. Потом - томатную пасту, дадим закипеть, мешаем, добавляем соль с перцем.

Варить на слабом огне 30 минут.

Убираем букет гарни. Пересыпаем суп в блендер и дробим ингредиенты.

Далее пропускаем суп через дуршлаг, после чего все возвращаем в кастрюлю. Должна получиться гладкая смесь, которая сохранила вкус морепродуктов.

После закипания супа, вливаем молоко и сливки. Взбиваем венчиком, добавляем еще соли. Вкус должен быть очень концентрированным.

Для презентации понадобятся помидоры, приготовленные на пару неочищенные раки, и еще два кусочка очищенного мяса рака.

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