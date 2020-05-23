Известный шеф-повар и судья украинского кулинарного проекта "МастерШеф" Эктор Хименес-Браво рассказал секрет приготовления супа "Биск"
По словам известного повара, участники шоу делали много ошибок при готовке этого блюда. (Чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы)
Для приготовления блюда понадобится:
6 шт. крупных раков;
150 гр лука репчатого;
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150 гр моркови;
60 гр корень сельдерея;
30 гр томатной пасты;
15 гр растительного масла;
100 гр белого вина;
50 мл коньяка;
1 шт букета гарни;
2 л воды;
50 гр сливок;
70 мл молока;
соль, перец - по вкусу.
Это не совсем обычный Биск, ведь будут использоваться целые раки.
Масло наливаем в кастрюлю, ставим разогреваться. После этого добавляем лук, корень сельдерея и морковь - пассируем.
В пассировку добавляем сырых раков, а сверху - немного вина и специи. Даем вину увариться.
Когда рак начнет менять свой цвет, повышаем температуру и добавляем коньяк. Затем кладем сверток букета гарни.
Один из маленьких секретов высокой кухни - взять толкушку и разминать панцири и овощи. В результате блюдо приобретает вкусный аромат.
После этого добавляем воду, чтобы покрыть лежащее в кастрюлю. Потом - томатную пасту, дадим закипеть, мешаем, добавляем соль с перцем.
Варить на слабом огне 30 минут.
Убираем букет гарни. Пересыпаем суп в блендер и дробим ингредиенты.
Далее пропускаем суп через дуршлаг, после чего все возвращаем в кастрюлю. Должна получиться гладкая смесь, которая сохранила вкус морепродуктов.
После закипания супа, вливаем молоко и сливки. Взбиваем венчиком, добавляем еще соли. Вкус должен быть очень концентрированным.
Для презентации понадобятся помидоры, приготовленные на пару неочищенные раки, и еще два кусочка очищенного мяса рака.
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