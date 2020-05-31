Известная певица Татьяна Котова, бывшая солистка группы ВИА Гра показала, как выглядеть соблазнительной

На фото Котова позировала в одном бюстгальтере, бретельки которого спустила на плечи. Татьяна выгнулась вперед и продемонстрировала красоту максимально близко. В руках звезда держала клубнику и соблазнительно ее кусала. Грудь у певицы была немного в муке, а возле рук можно увидеть поднос с шелковицей и клубникой. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

Пользователь спросил у Котовой, любит ли она клубнику. Красотка ответила этой фотографией и написала "Очень".

Фанаты не смогли засыпать комплиментами Татьяну или поставить лайки. Все из-за того, что Котова выбросила снимок в сторис Инстаграм, но так и хочется написать: "Любовь с первого взгляда".

Ранее мы сообщали, что известная певица Татьяна Котова показала соблазнительный образ без лишней одежды.

На фото Татьяна позировала в белом топе и трусиках, согнув ногу у стены. Красотка дополнила образ джинсовым пиджаком, который свисал с ее плеч. Татьяна отвернула голову от камеры и взялась руками за нижнее белье, делая кадр максимально соблазнительным.

Сообщалось, что певица Татьяна Котова порадовала поклонников видео из спальни.

Татьяна в белой мини-пижамке уселась на розовой простыни и вытянула стройные ноги, на которые сверху уложила песика животиком кверху. Певица подняла длинные ушки питомца и мило проговорила: "Ты похож на зайку..." Котова в конце смачно поцеловала любимца.

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