Известная певица Татьяна Котова, бывшая солистка группы ВИА Гра показала, как выглядеть соблазнительной
На фото Котова позировала в одном бюстгальтере, бретельки которого спустила на плечи. Татьяна выгнулась вперед и продемонстрировала красоту максимально близко. В руках звезда держала клубнику и соблазнительно ее кусала. Грудь у певицы была немного в муке, а возле рук можно увидеть поднос с шелковицей и клубникой. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.
Пользователь спросил у Котовой, любит ли она клубнику. Красотка ответила этой фотографией и написала "Очень".
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Фанаты не смогли засыпать комплиментами Татьяну или поставить лайки. Все из-за того, что Котова выбросила снимок в сторис Инстаграм, но так и хочется написать: "Любовь с первого взгляда".
Ранее мы сообщали, что известная певица Татьяна Котова показала соблазнительный образ без лишней одежды.
На фото Татьяна позировала в белом топе и трусиках, согнув ногу у стены. Красотка дополнила образ джинсовым пиджаком, который свисал с ее плеч. Татьяна отвернула голову от камеры и взялась руками за нижнее белье, делая кадр максимально соблазнительным.
Сообщалось, что певица Татьяна Котова порадовала поклонников видео из спальни.
Татьяна в белой мини-пижамке уселась на розовой простыни и вытянула стройные ноги, на которые сверху уложила песика животиком кверху. Певица подняла длинные ушки питомца и мило проговорила: "Ты похож на зайку..." Котова в конце смачно поцеловала любимца.
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