Известная певица Татьяна Котова, бывшая солистка группы "ВИА Гра", показала себя в жарком ракурсе и рассказала домашние советы

На фото Котова сидит в пижаме на кухонной мебели и показывает свои ноги, которые остались без штанов, зато в носках. Красотка отвела взгляд от камеры и улыбалась для фото. Татьяна раздвинула ноги, а руки положила между ними, чтобы ничего не засветить. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Если бы мне кто-то раньше дал эти бытовые советы, то я давно бы облегчила себе жизнь. Поэтому хочу поделиться с вами этими домашними инсайтами", - написала Котова.

Фанаты поставили почти 3 тысячи лайков и написали несколько комментариев:

"Хороший список полезных советов", "Не пью кофе, точнее не люблю) Матрас меняю каждые полгода, замораживаю овощи так быстрее готовить))", "Насчёт вещей в гостинице не знал,спасибо )". "Больше жары, Танюш", "Да, детка!"

Ранее мы сообщали, что популярная певица Татьяна Котова похвасталась нереальной фигурой.

Красотка была в одних трусиках, а сверху она надела короткую кофту с большими рукавами. Звезда снимала себя с разных ракурсов, демонстрируя идеальную фигуру – упругие ягодицы и плоский животик.

«А давайте проведём эфир, но не просто поболтаем, а на тему моего питания, ухода за кожей и стройной фигуры», - предложила Котова своим поклонникам.

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