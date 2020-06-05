Настя Каменських, Ані Лорак, Анастасія Волочкова та інші зірки показали, як виглядають у піжамах

На першому фото позує Настя Каменських. Красуня була в білій піжамі і спокусливо вигнулась на ліжку, демонструючи достоїнства фігури. Волосся у співачки були зібрані у хвіст в цей раз. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

На наступному кадрі Тетяна Котова. Колишня солістка "ВІА Гри" сиділа на кухонному столі, розсунувши при цьому ноги. Красуня була в піжамі і демонструвала свої довгі ноги, які були тільки в шкарпетках.

Трійку замикає Ані Лорак. Співачка показала себе в картатій піжамі, а поруч лежала на коліні дочка. Сім'я позувала на новорічному фото і воно вийшло дійсно сімейним і святковим.

На наступному фото вже Анастасія Волочкова. Балерина, як зазвичай це буває, показала себе в піжамі з малюнком тигра, сівши на шпагат посеред двору. Фотографія вийшла епатажною, а зірка знову привернула до себе увагу за допомогою дивною одягу і розтяжки.

Замикає наш топ Ольга Бузова. Красуня позувала в коротенькій піжамі на балконі біля літнього столика. Видно, що зірка тільки прокинулася і готова випити кави, як і показати свої ідеальні форми в такому спокусливому вбранні.

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