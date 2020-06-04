Знаменитая артиска Ани Лорак удивила нежным образом в белоснежном наряде с дерзким разрезом на бедрах

Как известно, знаменитая певица в последнее время очень редко радует фанатов новыми кадрами со съемок - Каролина уже несколько месяцев находится на карантине дома с дочерью. Поэтому кадый кадр знаменитости, который она впервые показывает в Инстаграм бурно обсуждается фанатами, пишет Рoliteka.net.

В этот раз в социальной сети Инстаграм в разделе Стори артистка представила жаркие промо-фото с новых и чувственныъ съемок.

Так, в этот раз знаменитая певица примерила эффектный наряд с глубоким вырезом. На двух новых кадрах Каролина позировала без обуви у окна. Лорак надела пикантное платье-бюстье с глубоким разрезом, обнажающим ноги и бедро - получилось весьма горячо.

Тесный корсет платья эффектно подчеркнул грудь и талию певицы. Образ гармонично завершила гладкая прическа и лаконичный естественный макияж с акцентом на пухлые губы. Жаркие кадры немало заинтриговали фанатов, но прокомментировать они их не смогли, так как в разделе Стори нет возможности комментирования.

Также звезад показала новый ролик. На видеозаписи Каролина позировала вместе с дочерью в мрачноватых нарядах перед пианино. Мило прижавшись друг к друга мама с дочерью о чем-то переговаривалась. При этом на последних кадрах можно заметить, что малышка София правда похожа на свою маму, а ее улыбка покорила поклонников звезды.

«❤️ Согрейте теплом своих любимых! Делитесь видео-моментами с самыми дорогими сердцу людьми под мою новую песню с хештегом #твоейлюбимой в Instagram и TikTok!», - написала певица.

Вот что написали фолловеры:

«У вас очень красивая доченька! Здоровья вам и гармонии вашей семье!❤️ С каждым годом Сонечка все больше и больше становится на вам похожей.😍😍😍😍😍», «Такие милые, но выглядит так, будто страдает без Мурата ❤️ Будьте только счастливы !❤️🙏🏼», «Все, что мне нужно для счастья – это вы ❤», «Очень нежное🌸и красивое видео😍Такие красоточки доченька и мамочка👸🌟🌷», «Красавицы😻Сонечку с праздником❤️Счастья вам😻».

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