Всплыли новые скандальные подробности из бурной молодости певицы Ани Лорак и ее возлюбленного Юрия Фалесы

Как известно, очень долгое время Фалеса состоял с Каролиной (настоящее имя Ани Лорак) в гражданском браке, пока был ее наставником. Также известно, что мужчина был старше певицы на 18 лет. Пара прожила под одной крыше около 9 лет, а познакомился Юрий Фалеса с юной Каролиной, когда ей было всего 13 лет.

Продюсер положил глаз на девочку во время песенного конкурса, когда был членом жюри. В интервью одному изданию он откровенно признался, что между ними была сумасшедшая и взаимно поглощающая любовь. Как он выразился: «Цунами любви!».

«Ани Лорак такая женщина, которой изменять нельзя – ведь это Ани Лорак!», - трепетно рассказал продюсер.

Однако сама певица верностью не отличалась. В какой-то момент она влюбилась в известного украинского футболиста Сергея Реброва, что стало причиной разрыва между супругами.

«Публичный человек, которого знали во всем мире. И знают до сих пор. Поэтому вскружил девочке голову. Она влюбилась. Я видел эти чувства, которые она ко мне никогда не испытывала. Она мне тогда сказала: я влюбилась», — рассказал Фалеса о Реброве.

Кроме того, Юрий отметил, что быть мужем артистки очень трудно и проблематично, однако он всегда готов поддержать Каролину, чтобы между ними не произошло.

Напомним, Ани Лорак изменилась до неузнаваемости после развода.

Как сообщала Politeka, Ани Лорак долго скрывала внебрачного сына.

Также Politeka писала, что Ани Лорак удивила округлившимся животом.