Известная певица Ани Лорак предстала перед фанатами в необычном образе

Как сообщает Politeka.net, она опубликовала новую фотографию на своей странице в Instagram.

Знаменитость не перестает экспериментировать со своим имиджем. Как правило, Ани Лорак предпочитает женственные образы в платьях, но иногда показывается в очень простых и практичных нарядах.

На этот раз певица нарядилась в толстовку-худи серовато-зеленого, болотистого цвета. Она сделала селфи у себя дома, в гостинной. На кадре она смотрит куда-то в сторону задумчивым взглядом.

Пользователи социальной сети прокомментировали новый внешний вид Ани Лорак под записью и похвалили ее за новую песню:

"Така красивая и солнечная 😍 спасибо вам за прекрасную песню, жду новых🔥"; "Самая красивая певица"; "Очень красивый цвет толстовки(или как там по-современному говорят?😉)"; "Красавицв в этом худи😻🔥"; "Очень красивая королева❤️🌹👑! Прекрасного дня , любимая каролина❤️💋"; "самая прекрасная женщина😍"; "Как же Ваши фото поднимают настроение😍 Смотришь и сразу хочется улыбаться😍😍 необыкновенная красавица!❤️".

Напомним, что Лорак в рваной рубашке напугала опухшим лицом, фото: "Была такая красивая".

А еще Politeka писала, что Ани Лорак с измазанным ртом удивила новой внешностью, показательные кадры: "Ой, жесть".

Также Politeka сообщала, что Ани Лорак в коротеньком боди опозорилась на концерте: "И снова одно и то же".