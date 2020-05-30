Знаменитая артиска Ани Лорак удивила серией фото в домашнем образе на террасе собственного дома

Сегодня в социальной сети Инстаграм на своей странице Каролина опубликовала новые кадры из домашнего отдыха. Как известно, певица не является поклонницей демонстраций личной жизни и всего, что связано с домом. После развода певица стала очень скрытна и старается не пока живать то, как живет и с кем общается. Тем не менее редкие фото, сделанные дома, вызывают довольно бурный восторг среди фанатов, пишет Рoliteka.net.

Так, в этот раз звезда позировала в клетчатой рубашке практически до колен и свободных джинсах темно-серого оттенка. При этом дополнила свой образ оригинальными босоножками на тонкой шпильке с множеством камней.

«Читаю комментарии и радуюсь, что новая песня пришлась вам по душе. Любите и будьте любимы! ❤️ #ТвоейЛюбимой», - написала Каролина.

Вот что ответили поклонники:

«Красоточкаааа🤤😍😍😍», «Какая красиииивая 😻❤️», «какая Вы красивая 🔥🦋», «солнышко💛», «А мне песня "Мы нарушаем" очень понравилась, клип вообще бомбический, но можно больше жара?», «Спасибо, что радуете нас такими песнями, 2 день на репите♥️♥️», «❤️ Каролиночка вы очень красивая 😍 и счастливая. Улыбайтесь всегда! 😘», «Какая же Вы солнечная☀», «Красотка😍И крутая песня🤩как всегда👌🏻», «Дива Будь счастлива 💐🔥❤️», «Буду рада новым добрым друзьям 🌸💝».

До этого артистка представила фото в новом образе, которое стало обложкой для композиции под названием "Твоей любимой". Сама композиция получилась довольно ритмичной и жаркой, авторами работы стал Евгений Лишафай, написавший музыку, а вот слова написала сама знаменитость с ним в дуете.

На новом кадре Каролина позирует в красном пальто, зеленых штанах и без одной туфли. Дерзкий и бунтарский лук знаменитости, как и клип не оставил фанатов равнодушными.

«Быть любимой – это желание каждой девушки. Такое простое желание, но так непросто найти ту самую любовь. Пусть эта песня притянет в вашу жизнь искреннюю, взаимную любовь!», - написала Лорак.

Вот что ответили фанаты: «С уважением отношусь к Вашему творчеству, однако песня полное разочарование 😔», «Невероятно чувственная, красивая песня❤️ Очень нежно🥰О любви, о самом прекрасном чувстве❤️✨ Спасибо, Каролина за прекрасную композицию💋 Только Ваша музыка, заставляет сердце биться в любви❤️❤️❤️ Окутана Вашим волшебством✨», «Хочу пожелать Вам быть любимой! ❤ Но чтобы вы не забывали, что всегда любимы своими поклонниками. 🙏».

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