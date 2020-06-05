Настя Каменских, Ани Лорак, Анастасия Волочкова и другие звезды показали, как выглядят в пижамах
На первом фото позирует Настя Каменских. Красотка была в белой пижаме и соблазнительно выгнулась на кровати, демонстрируя достоинства фигуры. Волосы у певицы были собраны в хвост в этот раз. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.
На следующем кадре Татьяна Котова. Бывшая солистка "ВИА Гры" сидела на кухонном столе, раздвинув при этом ноги. Красотка была в пижаме и демонстрировала свои длинные ноги, которые были только в носках.
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Тройку замыкает Ани Лорак. Певица показала себя в клетчатой пижаме, а рядом лежала на колене дочь. Семья позировала на новогоднем фото и оно вышло действительно семейным и праздничным.
На следующем фото уже Анастасия Волочкова. Балерина, как обычно это бывает, показала себя в пижаме с рисунком тигра, сев на шпагат посреди двора. Фотография получилась эпатажной, а звезда снова привлекла к себе внимание при помощи странной одежды и растяжки.
Замыкает наш топ Ольга Бузова. Красотка позировала в коротенькой пижаме на балконе возле летнего столика. Видно, что звезда только проснулась и готова выпить кофе, как и показать свои идеальные формы в таком соблазнительном наряде.
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