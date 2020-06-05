Відома модель Альона Омович, яку називають українською Кардаш'ян, показала рум'яні місця без зайвого одягу

На фото Омович сидить на колінах і розгорнулася п'ятою точкою до камери. Красуня демонструвала ідеальну фігуру і свої "булочки", які були прикриті лише бікіні з червоних мотузочок. Волосся Олена зібрала у вузол, а сама дивилася в панорамне вікно на море, де над ним можна побачити хмара у вигляді серця. А поруч з моделлю можна помітити величезний букет червоних троянд, який додав кадру особливого шарму. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

Фанати поставили майже 10 тисяч лайків і написали кілька коментарів:

"Соковита бомба", "Я реально не розумію", "Це вогонь", "Хмара у вигляді серця", "Дуже красиво. Так соковито і яскраво", "Навіть хмара правильної форми під'їхала".

Повідомлялося, що відома модель Олена Омович показала свою красу в дивному образі.

На фото красуня стоїть у білому топі і штанях, які вирішила спустити. Під ними можна побачити стрінги, які Альона вирішила не приховувати. Омович дивилася в камеру і показувала свої підтягнуті форми, яким не втомлюєшся дивуватися.

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На кадрах Омович позує в прозорих штанях з величезними вирізами, які показують всі достоїнства красуні. Олена доповнила образ чорним блискучим топом, який підкреслив пишні форми. Зірка вирішила залишити волосся розпущеним й задерла ногу, позуючи біля столика з дзеркалом.

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