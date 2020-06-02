Такой ее еще не видели

Киевская модель Алена Омович, которую называют украинской копией Ким Кардашьян, похвасталась точеной фигурой в кожаном корсете

Красотка любит откровенные соблазнительные вещи, поэтому регулярно балует поклонников яркими фотографиями в кожаных корсетах, комбинезонах, роскошных коротких платьях и нарядах без белья. На свежем фото, которое девушка опубликовала у себя в Инстаграм, она предстала с измененным цветом волос, передает Politeka.net.

Красотка решила спросить у своих фанатов, с каким цветом волос ей было бы лучше – брюнеткой или блондинкой.

«Сбой программы. Как лучше? Блонд или Брю?», - написала Омович, опубликовав два фото.

Стоит отметить, что многие поклонники обратили внимание не на цвет волос модели, а на ее пышные формы, которые она еле втиснула в черный кожаный корсет. Кроме этого, красотка выпятила свою пятую точку, подобрав идеальный ракурс для фото.

За полчаса фото собрало более 5 тысяч лайков. В комментариях оставили много комплиментов.

«Блонд огонь просто», «Классно», «Брюнетка, безусловно!», «С такой прической на мартскую похожа», «Красиво, но волосикам потом, сама знаешь», «Брюнетка более эффектна, блонд яркая но не привычно», «Потрясающе красивая», «Так горячо», - пишут пользователи сети.

Ранее мы писали, что Омович расстегнула молнию в кожаном наряде, выставив напоказ свои сочные «персики».

Напомним, что Алена Омовчи в дырявых штанах свела с ума бесстыжим видом: "Максимальное наслаждение".

Как сообщала Politeka, Омович потрясла воображение мини-платьями, которые ничего не скрывают: "Понравилось?".

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