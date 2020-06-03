Звезда не похожа на себя

Модель Алена Омович, которую называют украинской Ким Кардашьян, похвасталась перед поклонниками идеальной фигурой

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram звезды.

Так, модель позирует у себя дома в приспущенных мини-шортах и топе, элегантно задрав руки. В какой-то момент девушка наклоняется к камере, демонстрируя безупречные формы.

Однако поклонники звезды не смогли что-либо сказать, ведь кадры украинская Кардашьян решила опубликовать у себя в Сторис.

До этого мы писали, что киевская модель Алена Омович, которую называют украинской копией Ким Кардашьян, похвасталась точеной фигурой в кожаном корсете.

Красотка любит откровенные соблазнительные вещи, поэтому регулярно балует поклонников яркими фотографиями в кожаных корсетах, комбинезонах, роскошных коротких платьях и нарядах без белья. На свежем фото, которое девушка опубликовала у себя в Инстаграм, она предстала с измененным цветом волос.

Красотка решила спросить у своих фанатов, с каким цветом волос ей было бы лучше – брюнеткой или блондинкой.

«Сбой программы. Как лучше? Блонд или Брю?», - написала Омович, опубликовав два фото.

Стоит отметить, что многие поклонники обратили внимание не на цвет волос модели, а на ее пышные формы, которые она еле втиснула в черный кожаный корсет. Кроме этого, красотка выпятила свою пятую точку, подобрав идеальный ракурс для фото.

Напомним, что Алена Омовчи в дырявых штанах свела с ума бесстыжим видом: "Максимальное наслаждение".

Как сообщала Politeka, Омович потрясла воображение мини-платьями, которые ничего не скрывают: "Понравилось?".

Также Politeka писала, что Омович сверкнула невообразимыми формами без белья: "Зачем себя так уродовать?".