Російський співак Філіп Кіркоров, який сам виховує 6-річного сина Мартіна і 8-річну Аллу-Вікторію, сколихнув Інтернет несподіваним ремонтом в кімнаті свого сина

На своїй сторінці в Instagram артист показав відео, на якому його кімната дитини змінюється після клацання пальцями. (Щоб подивитися - проскролльте вниз)

Кіркорова звинуватили, що кімната зовсім не за віком Мартіну і він буквально позбавив його дитинства. Інтер'єр, який показаний в мережі нагадує скоріше апартаменти дорослого серйозного чоловіка, ніж дитячу кімнату 6-річного хлопчика. Примітно, що в кімнаті немає жодної іграшки, розвиваючого куточка і взагалі чого-небудь дитячого. Велике двоспальне ліжко, диван, тумбочки й статуетки з безліччю «золотих» деталей явно не відповідають інтер'єру дитячої спальні. Все це виконано в досить кольоровій гамі. Такий дитячої поки немає навіть у Лізи і Гаррі - дітей Алли Пугачової і Максима Галкіна.

Несподіване рішення для кімнати дитини активно обговорюють в мережі.

«якось надто по-дорослому в кімнаті маленького хлопчика», «Красиво звичайно, але дивний вибір для кімнати маленького хлопчика», «Але це не дитяча кімната», «Сподіваюся, ви король заплатили за ремонт, а не як з басейном», «Як-то для хлопчиська така зросла кімната не дуже», «Це готель оформляли?», «Хіба дитині така кімната потрібна?», «Вийшла гарна кімната, але вона не для дитини цього віку», - пишуть в коментарях.

Нагадаємо, раніше Філіп Кіркоров опинився в центрі скандалу через те, що не заплатив будівельної компанії, яка виконувала ремонт в його новому котеджі, понад 7 мільйонів рублів. Справа дійшла до суду. З Кіркорова вже стягнули близько трьох мільйонів рублів.

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