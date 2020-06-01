Филипп Киркоров показал своего сына и дочку по случаю Дня защиты детей

Знаменитый российский певец поделился новой семейной фотографией в своем Инстаграм. Об этом пишет Politeka.net.

На снимке радостный Киркоров позирует со своей 8-летней дочерью Аллой-Викторией и 7-летним сыном Мартином-Кристином на фоне кустов сирени. Все трое сидят на корточках, а рядом с ними сидит белый пес. Дети счастливо обнимают собаку, а Киркоров в цветастой рубашке стоит за ними и смотрит прямо в камеру.

«Моё будущее - мои дети @allaviktoriyakirkorova @martinkirkorov ! Я всегда буду рядом, защищать, оберегать, ценить и любить! Пусть все дети мира будут согреты теплом любящих сердец! С днём Защиты Детей!», - написал артист.

Его поклонники активно комментируют снимок.

«Какие прекрасные Солнышки», «С днём защиты детей Аллу-Викторию и Мартина. дети-важнейшее, что есть в жизни. От этой семейной фотографии веет таким тёплом и любовью», «Сладкие такие», «Как они на вас похожи», «Детям пёсика подарили? Берегите их, Филипп!», «Дети у Вас замечательные! Желаю, чтобы выросли достойными и хорошими людьми!», «У вас красивые дети, прям супер», - пишут фанаты певца.

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