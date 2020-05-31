Известная российская певица с украинскими корнями Наташа Королева в воскресенье, 31 мая отмечает день рождения

Как сообщает Politeka.net, сегодня знаменитости исполнилось 47 лет.

Звездные коллеги поздравляют Королеву на страницах соцсетей. Среди тех, кто опубликовал пожелания были российский поп-исполнитель Филипп Киркоров и другой, не менее известный певец, Николай Басков.

Басков сопроводил свое пожелание совместных снимком с Королевой, на котором они запечатлены в достаточно откровенной позе.

«Наташа, @koroleva__star дорогая с Днём рождения! Ты такая яркая, весёлая, радостная! Как неиссякаемая батарейка заряжаешь всё и всех вокруг позитивной энергией! Ты красотка, любимица публики и прекрасная артистка! Желаю тебе не меняться! И, конечно, здоровья, счастливых долгих дней и новых хитов!💥💐🥂🎂😘», - пожелал артист.

Филипп Киркоров также не остался в стороне и поделился трогательными воспоминаниями из прошлого.

«Помню нашу первую встречу на катке Медеу на фестивале «Голос Азии» в Алма-Ате в 1990 году, когда ты скромно подпевала песню «Котёнок» @igor_nikolaev_music ... И вот сейчас ты настоящая пантера шоу-бизнеса! Искренне рад нашей 30-летней дружбе.🙌🏽

Желаю, чтобы твои мечты не знали границ, а твои стремления не знали поражений! Пусть вся твоя жизнь будет сплошным праздником!», - написал артист у себя в Инстаграм.

Напомним, Наташа Королева поделилась правдой о своем состоянии, Тарзан не смог помочь: «Сложно поверить».

Как сообщала Politeka, сын Наташи Королевой вслед за отцом ушел в танцевальный "экстаз" и опозорился: "Второй Тарзан".

Также Politeka писала, что семью Королевой затравили, полураздетый Тарзан набросился на журналистку: "Бог вам судья!"