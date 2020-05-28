Российский певец Филипп Киркоров примерял модный молодежный образ, за что стал объектом критики для поклонников

Свежее фото певец опубликовал у себя в Инстаграм, передает Politeka.net. На фото 53-летний Киркоров красовался в ярком костюме с принтом зебры. Его штаны были розового цвета, а кофта – желтого. Образ он дополнил желтыми кроссовками. Филипп сидел на ступеньках и загадочно смотрел в кадр.

«Заглянем в мой гардероб и «переобуемся» на летний сезон!», - подписал певец фото, проанонсировав свой прямой эфир в молодежной сети ТикТок.

Всего за 20 минут пост артиста собрал почти 6 тысяч лайков. Не выдержала его звездная подруга, украинская певица Ольга Полякова, которая поставила Киркорову лайк и оставила в комментариях три смайлика с влюбленными глазами. Поклонники тоже хвалили поп-короля.

«А Мне нравится», «Самый крутой. Тигра», «Филипп Красавчик! Заглянем конечно! Ждём!», «Король тикток», «Какой Яркий!», «Красавчик», - пишут пользователи сети.

Но многие из его поклонников сочли, что такой подростковый лук не подходит артисту, отметив, что выглядит он в этих вещах смешно.

«От вас хороший Клоун будет», «ярко как то слишком», «Хорош гусь», «Ужас», «На что не пойдешь ради популярности», - пишут люди.

Напомним, что потолстевший Киркоров неуклюже упал во время танца, видео: "Хорошо, что не на детей".

А еще Politeka писала, что Киркоров рассказал о тату с лицом Баскова в интимном месте, видео: "Филипп, не позорьтесь".

Также Politeka сообщала, что любовное видео Кирковова с детьми и Орбакайте облетело сеть: «безумно счастлива в крепких объятиях».