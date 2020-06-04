Российский певец Филипп Киркоров, который сам воспитывает 6-летнего сына Мартина и 8-летнюю Аллу-Викторию, всколыхнул Интернет неожиданным ремонтом в комнате своего сына

На своей странице в Instagram артист показал видео, на котором комната его ребенка преображается после щелчка пальцами. (Чтобы посмотреть - проскролльте вниз)

Киркорова обвинили, что комната совсем не по возрасту Мартину и он буквально лишил его детства. Интерьер, который показан в сети напоминает скорее апартаменты взрослого серьезного мужчины, нежели детскую комнату 6-летнего мальчика. Примечательно, что в комнате нет ни одной игрушки, развивающего уголка и вообще чего-либо детского. Большая двухспальная кровать, диван, тумбочки и статуэтки с множеством «золотых» деталей явно не соответствуют интерьеру детской спальни. Все это исполнено в довольно строгой цветовой гамме. Такой детской пока нет даже у Лизы и Гарри - детей Аллы Пугачевой и Максима Галкина.

Неожиданное решение для комнаты ребенка активно обсуждают в сети.

«Как-то слишком по-взрослому в комнате маленького мальчика», «Красиво конечно, но странный выбор для комнаты маленького мальчика», «Но это не детская комната», «Надеюсь, вы король за ремонт заплатили, а не как с бассейном», «Как-то для мальчишки такая взросла комната не очень», «Это отель оформляли?», «Разве ребенку такая комната нужна?», «Получилась красивая комната, но она не для ребенка этого возраста», - пишут в комментариях.

Напомним, ранее Филипп Киркоров оказался в центре скандала из-за того, что не заплатил строительной компании, которая выполняла ремонт в его новом коттедже, более 7 миллионов рублей. Дело дошло до суда. С Киркорова уже взыскали около трех миллионов рублей.

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